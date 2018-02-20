Россия отправила Ирану снимки предполагаемого места падения ATR-72

20 февраля 2018 11:27 (UTC+04:00)

Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ направил в Иран космические снимки предполагаемого места катастрофы самолета ATR-72, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, в воскресенье потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет. На борту самолета находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Национальным центром управления в кризисных ситуациях подготовлен прогноз космической съемки, а также космические снимки предполагаемого места крушения самолета и направлены по дипломатическим каналам связи в адрес центра космических исследований при президенте Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении МЧС РФ.

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