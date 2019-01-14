В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет (ФОТО/ВИДЕО)

В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет, сообщил иранский телеканал Press TV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Крушение произошло рядом с городом Карадж.
На борту было десять человек.
Как передает агентство Fars со ссылкой на источники, Boeing 707 летел из Бишкека в караджский аэропорт "Пайам", но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх".
Как передает агентство Mehr, разбившийся Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.
По данным источников, пилот не справился с управлением при посадке, выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район.
Подробности инцидента выясняются.
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