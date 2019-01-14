В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет (ФОТО/ВИДЕО)

В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет, сообщил иранский телеканал Press TV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Крушение произошло рядом с городом Карадж.

На борту было десять человек.

Как передает агентство Fars со ссылкой на источники, Boeing 707 летел из Бишкека в караджский аэропорт "Пайам", но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх".

Как передает агентство Mehr, разбившийся Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.