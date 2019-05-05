Один человек погиб, еще 39 отравились от спиртных напитков в Иране

5 мая 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб, еще 39 отравились от спиртных напитков на свадьбе в районе Полдашт (провинция Западный Азербайджан) Ирана.

Как передает Trend, об этом сообщил представитель по чрезвычайным ситуациям Центра скорой медицинской помощи провинции.

По словам представителя, 39 человек, отравившихся от спиртных напитков, были доставлены в больницы.

Отметим, что в прошлом году в провинции Западный Азербайджан от спиртных напитков отравились 48 человек.

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