В Иране за сутки умерли 154 пациента с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 235 429, летальных исходов — на 11 260, зафиксированы 196 446 случаев выздоровления. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлены 2566 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 235 429 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 154 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 11 260 человек.

По словам Лари, зафиксированы 196 446 случаев выздоровления среди заразившихся.