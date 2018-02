Самед Новрузов исполнил песню Рашида Бейбутова в эфире российского телеканала (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ представлен очередной выпуск второго сезона международного детского вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Trend Life. Судейские кресла в этом сезоне занимают: композитор Игорь Крутой, исполнитель Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова, композитор и продюсер Виктор Дробыш. В проекте "Ты супер!" принимают участие 82 ребёнка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет из России, стран СНГ и Балтии.

Азербайджан на конкурсе представляют 12-летний Намиг Джабраилов из города Загатала и 15-летний Самед Новрузов из Баку.

В ходе очередного выпуска проекта выступил Самед Новрузов, который исполнил композицию "В этом городе ярких огней" из репертуара Рашида Бейбутова. Покорив жюри и зрителей проекта Самед Новрузов прошел в следующий этап вокального конкурса.

Аккуратный, общительный и приветливый Самед Новрузов к сцене привык с детства: начиналось все с занятий актерским мастерством, теперь же он читает рэп, постоянно улучшая свой речитатив. В будущем хочет стать актером и сценаристом, а также планирует поступать в консерваторию или в университет искусств.

Напомним, что в первом сезоне вокального конкурса "Ты супер!" Азербайджан представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

(Автор: Джани Бабаева)

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.