Пазлы минувших дней бойца и философа Сахиба Мамедова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -
Мне только жаль того, кто надо мной
Смеется так презрительно, надменно.
Ведь широта души моей безмерна,
Хоть сам еще довольно молодой.
Я не сержусь на тех, кому не люб,
Кто на меня поглядывает косо…
В движеньи жизнь! И ясно без вопросов:
Уважить всех способен только труп!
В Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел творческий вечер и презентация первой книги поэта-философа Сахиба Мамедова «Пазлы минувших дней», организованного в рамках литературного проекта SÖZ Министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.
Руководитель проекта SÖZ Нигяр Гасанзаде отметила, что Сахиб Мамедов - яркая личность, выделяющаяся своим нестандартным мышлением и харизмой, лауреат всероссийских поэтических конкурсов, двукратный дипломант Фестиваля Насими, победитель Международного литературного фестиваля ЛИФФТ в номинации "Молодой голос".
В этот вечер зрители с большим интересом слушали стихи Сахиба, как в соло исполнении, так и в сценической постановке с музыкальным оформлением, что дало возможность ещё глубже почувствовать их.
Сахиб Мамедов родился 21 октября 1986 года в Баку. Выпускник Азербайджанского государственного экономического университета. Первые стихи он пишет, учась на первом курсе магистратуры, а с 2007 года серьёзно занялся поэзией, издавался во многих литературных альманахах, его приглашают на различные творческие вечера и пишут музыку на его мелодичные романсы. Интересно, что двоюродный дядя матери - выдающийся оперный исполнитель, народный артист СССР Лютфияр Иманов.
Кстати, Сахиб также мастер спорта по боксу: «Поэт – это не личность, это состояние ума, в котором находится стихотворец, это образ мышления. Это определенные высокие частоты колебания тонкого тела, которые считывают информацию из некого духовного резервуара, откуда черпаются мысли и поэтические идеи. Каким бы безупречным поэтическим слухом и высокой техникой стихосложения стихотворец ни обладал, но ни техника, ни знания литературных приемов не обеспечит умение писать по-настоящему душевные, цепляющие и проникновенные строки. По мне, так поэт – это больше медитативное состояние, в котором творятся стихи, подключение к высшему порталу, откуда все это снисходит. Поэтому вне такого состояния я не могу назвать себя поэтом и пребываю большую часть жизни в этом жестком мире, на низких частотах, где нужно быть не только боксером, а самым настоящим бойцом».
Поэт – это глас народа,
Посланец иных миров,
Кому дорога свобода,
Кто может любить без слов!
Кто в жизни обрел усталость,
По-детски наивен всмех,
Пришедший нести всем радость,
Рожденный страдать за всех.
Поэт ведь не всяк, кто пишет.
А тот, кто душою чист,
Кто музыку сердца слышит
И чувства кладет на лист.
Поэт – есть душа народа!
Он тот, кто ведет народ,
Борясь за его свободу,
Оттачивает перо.
На Свет он явлен сражаться –
Такая на нем печать.
С новой строкой рождаться
И в каждой строке умирать!
Поэт – повелитель мысли.
За эту короткую жизнь
Живет он тысячи жизней
И тысячи раз на «Бис»!
Не всяк, кто с мечом – тот воин!
(Поди, объясни кому).
Но, видимо, мир так устроен,
Чтоб истина шла ко дну.
А ей уж давно не рады...
Не всем ведь дано понять –
Поэтом родиться надо!
С годами нельзя им стать.
(Автор: Вугар Иманов)
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