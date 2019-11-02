Пазлы минувших дней бойца и философа Сахиба Мамедова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -

Мне только жаль того, кто надо мной

Смеется так презрительно, надменно.

Ведь широта души моей безмерна,

Хоть сам еще довольно молодой.

Я не сержусь на тех, кому не люб,

Кто на меня поглядывает косо…

В движеньи жизнь! И ясно без вопросов:

Уважить всех способен только труп!

В Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел творческий вечер и презентация первой книги поэта-философа Сахиба Мамедова «Пазлы минувших дней», организованного в рамках литературного проекта SÖZ Министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Руководитель проекта SÖZ Нигяр Гасанзаде отметила, что Сахиб Мамедов - яркая личность, выделяющаяся своим нестандартным мышлением и харизмой, лауреат всероссийских поэтических конкурсов, двукратный дипломант Фестиваля Насими, победитель Международного литературного фестиваля ЛИФФТ в номинации "Молодой голос".

В этот вечер зрители с большим интересом слушали стихи Сахиба, как в соло исполнении, так и в сценической постановке с музыкальным оформлением, что дало возможность ещё глубже почувствовать их.

Сахиб Мамедов родился 21 октября 1986 года в Баку. Выпускник Азербайджанского государственного экономического университета. Первые стихи он пишет, учась на первом курсе магистратуры, а с 2007 года серьёзно занялся поэзией, издавался во многих литературных альманахах, его приглашают на различные творческие вечера и пишут музыку на его мелодичные романсы. Интересно, что двоюродный дядя матери - выдающийся оперный исполнитель, народный артист СССР Лютфияр Иманов.

Кстати, Сахиб также мастер спорта по боксу: «Поэт – это не личность, это состояние ума, в котором находится стихотворец, это образ мышления. Это определенные высокие частоты колебания тонкого тела, которые считывают информацию из некого духовного резервуара, откуда черпаются мысли и поэтические идеи. Каким бы безупречным поэтическим слухом и высокой техникой стихосложения стихотворец ни обладал, но ни техника, ни знания литературных приемов не обеспечит умение писать по-настоящему душевные, цепляющие и проникновенные строки. По мне, так поэт – это больше медитативное состояние, в котором творятся стихи, подключение к высшему порталу, откуда все это снисходит. Поэтому вне такого состояния я не могу назвать себя поэтом и пребываю большую часть жизни в этом жестком мире, на низких частотах, где нужно быть не только боксером, а самым настоящим бойцом».

Поэт – это глас народа,

Посланец иных миров,

Кому дорога свобода,

Кто может любить без слов!

Кто в жизни обрел усталость,

По-детски наивен всмех,

Пришедший нести всем радость,

Рожденный страдать за всех.



Поэт ведь не всяк, кто пишет.

А тот, кто душою чист,

Кто музыку сердца слышит

И чувства кладет на лист.

Поэт – есть душа народа!

Он тот, кто ведет народ,

Борясь за его свободу,

Оттачивает перо.



На Свет он явлен сражаться –

Такая на нем печать.

С новой строкой рождаться

И в каждой строке умирать!

Поэт – повелитель мысли.

За эту короткую жизнь

Живет он тысячи жизней

И тысячи раз на «Бис»!



Не всяк, кто с мечом – тот воин!

(Поди, объясни кому).

Но, видимо, мир так устроен,

Чтоб истина шла ко дну.

А ей уж давно не рады...

Не всем ведь дано понять –

Поэтом родиться надо!

С годами нельзя им стать.

(Автор: Вугар Иманов)

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