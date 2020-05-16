Где нужно оформлять пособие?

Вопрос:

Доброго времени суток. В прошлый раз вы отметили, что "Вы имеете право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет". У меня несколько вопросов:

- Где нужно оформлять это пособие?

- Сумма выплаты?

- Нам с ребёнком полагаются начисления с момента рождения, или с того времени как оформлено пособие? Заранее благодарю.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Данное пособие назначается если вы находитесь в частично оплачиваемом социальном отпуске органами Министерства труда и социальной защиты. По всем вопросам, связанным с назначением пособия надо обращаться в эту организацию

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