Можно ли оспорить дарственную на квартиру?

Вопрос:

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, в каком случае можно оспорить дарственную на квартиру? Имеется ли срок дарственной? Спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Договор дарения не имеет срока, а оспорить его можно в тех же случаях, что и любые другие сделки, например, если договор был совершен вследствие злоупотребления властью, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств, либо договор дарения является мнимой, притворной или несерьезной сделкой, либо если даритель является недееспособным лицом или лицом с ограниченной дееспособностью, либо лицом, не способным понимать значение своих действий и т.д.

Оспорить договор дарения квартиры возможно только в судебном порядке.

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