Азербайджанские музыканты выступят на сцене филармонии в День молодежи

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 2 февраля в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") будет представлена концертная программа, посвященная Дню молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Благодаря инициативе директора Государственной академической филармонии, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде молодые дарования получили возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство в День молодежи Азербайджана, который отмечается второго февраля.

Молодые исполнители выступят в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Теймура Гейчаева.

В концерте примут участие лауреаты республиканских и международных конкурсов Арзу Аббасова (композитор), Шейда Алескерова (флейта), Ниджат Ахмедзаде (композитор), Лейла Зейналова (фортепиано), Вафа Багирзаде (композитор), Асиф Гулиев (кларнет), Айдан Расулзаде (ганун), Салех Назаров (композитор), Фатима Алиева (фортепиано), Рамин Гусейнов (аккордеон), Эмиль Гурбанов (тар), Нигяр Аскерова (скрипка), Саид Багирзаде (кларнет), а также ансамбль Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы (Амалия Агаева, Жаля Гамзаева, Мамедали Мурадханов, Нигяр Гамбарова).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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