Звезды Украины выступят в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 24 февраля состоится спектакль "Жизель" с участием ведущей солистки Харьковского театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов артистов балета Кристины Кадашевич (партия Жизель) и премьера Украинской Национальной оперы, народного артиста Украины, лауреата международных конкурсов артистов балета Дениса Недака (партия графа Альберта), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Как известно, балет "Жизель" Адольфа Адана входит в сокровищницу мирового балетного искусства, пользуется огромной популярностью среди любителей балетного искусства и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

Гастроли Кристины Кадашевич с большим успехом проходили в Германии, Австрии, Италии, Бельгии, США, Франции, Японии, Голландии и Испании. Зарубежная пресса и театральные критики с восхищением отмечают ее уникальные балетные данные, красоту и артистизм.

Спектаклем будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева)

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