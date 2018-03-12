"Наказание" азербайджанской актрисы: история о внутренней борьбе на международных фестивалях (ФОТО)

12 марта 2018 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя принял участие в VIII Международном фестивале монодраматических спектаклей, который прошел 27 февраля - 2 марта в Эль-Фуджайре (Объединённые Арабские Эмираты) и в VIII Международной театральной олимпиаде в Индии, состоявшейся 3-8 марта, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В ходе гастрольного тура в Эль-Фуджайре, а также в индийских городах Дели и Калькутта был продемонстрирован моноспектакль "Cəza" ("Наказание"), поставленный по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой.

Роль в психологической драме исполнила заслуженная артистка Кямаля Гусейнова. Режиссер-постановщик моноспектакля – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде.

Спектакль был встречен зрителями с большим интересом, в местных СМИ были представлены статьи о постановке.

Отметим, что постановка "Cəza" рассказывает о внутренней борьбе замужней и уже немолодой женщины, которая полюбила другого. Муж, дети, дом – все для нее уже не важно. Ее жизнь продолжается в бесконечной борьбе с собой. Она живет только надеждами и мечтами, но не понимает и не видит, что ее ждет смерть…

(Автор: Джани Бабаева)

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