Известные личности Азербайджана призывают молодежь к участию в третьем Фестивале буктрейлеров (ВИДЕО)

20 марта 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известные личности Азербайджана – народные артисты Рафиг Алиев и Гамида Омарова, заслуженные деятели искусств Аяз Салаев и Орхан Фикретоглы, заслуженные артисты Санубер Искендерли, Бахрам Багирзаде, Мурад Дадашов и Наргиз Джалилова, теле- и радиоведущий Рахиб Азери, путешественник Азер Гариб призвали молодежь к активному участию в третьем Фестивале буктрейлеров, сообщает Trend Life.

Фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и содействии Международного центра мугама. Главная цель - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Автор и руководитель проекта - киноактер, продюсер Руслан Сабирли.

Денежные призы за первое, второе и третьи места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно. Фестиваль проводится с 2016 года и приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля.

Условия участия и дополнительная информация на сайте фестиваля: www.booktrailer.az, на Facebook странице: www.facebook.com/Booktrailer.Az. Последний день приема работ - 8 апреля 2018 года. По всем вопросам можно обращаться: festival2018@booktrailer.az

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(Автор: Вугар Иманов)

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