Его нельзя было не любить! Таким останется в памяти Юрий Балиев… (ФОТО)

28 марта 2018 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку простились с народным артистом Азербайджана, актером Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Юрием Балиевым, сообщает Trend Life. Церемония прощания прошла в Кафедральном соборе Святых жен-мироносиц.

Почтить память известного артиста пришли министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, директор Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев, главный режиссер театра, народный артист Александр Шаровский, известные деятели культуры и искусства, коллеги, родные, близкие и поклонники.

Юрий Балиев скончался 27 марта после продолжительной болезни на 69-м году жизни.

Уход Балиева – талантливого, многогранного актера – большая потеря для отечественного театрального искусства и кинематографа. Об этом говорили все присутствующие на церемонии прощания. Коллеги Балиева отмечали, что он посвятил всю свою жизнь служению искусству, родному театру, сцене…

Его нельзя было не любить – талантливый, яркий артист, он был украшением каждой постановки, а еще он - великодушный, благородный, всегда готовый придти на помощь - человек с большой душой. Родные, коллеги и поклонники любили его за талант и доброту.

Государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна был его домом более 40 лет. За эти годы он сыграл в десятках спектаклей, в его честь звучали оглушительные аплодисменты, его актерским мастерством восхищались известные деятели театрального искусства и простые зрители.

Друзья и коллеги, которые пришли проводить в последний путь Юрия Балиева, не скрывали слез, говорили о его ролях в театре и кино, вспоминали ситуации из жизни, делились воспоминаниями.

По театральной традиции актера проводили в последний путь аплодисментами.

Юрий Балиев родился в 1949 году в Изберге (Дагестан, РФ). Окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища им. Ф.Волкова. В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна служил с 1975 года.

В театре Юрий Балиев сыграл в таких спектаклях, как "Дни Турбиных", "Дама с камелиями", "Отелло", "Идиот", "Хрустальный дворец", "Айдын", "Вишнёвый сад", "Здравствуйте, я ваш дядя", "Король Лир", "Квартиранты ада", "Волки и овцы", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", "Семь красавиц", "Маскарад", "Уходил супруг от супруги" и многих других.

Также актер хорошо известен своими ролями в кинофильмах "Колдун", "Бабек", "Сказание о храбром Хачбаре", "Тегеран-43", "Крепость", "Актриса", "Дронго" и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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