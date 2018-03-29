В Баку приедет режиссер турецкого сериала "Ufak tefek cinayetler"

БАКУ /Trend Life/ - В столицу Азербайджана приедет режиссер популярных турецких телесериалов "Cesur Ve Güzel" ("Отважный и красавица"), "Medcezir" ("Прилив"), "Ufak tefek cinayetler" ("Маленькие преступления"), художественного фильма "Delibal" ("Дикий мёд") Али Билгин, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра "Низами" в Баку.

Али Билгин примет участие в открытии Школы искусства AF Media в Баку. Режиссер проведет 3 апреля в 19.00 семинар в Киноцентре "Низами", во время которого поделится опытом работы в киносекторе, ответит на вопросы представителей азербайджанской киноиндустрии.

Отметим, что продолжается прием в Школу искусства AF Media по обучению актерского мастерства.

(Автор: Джани Бабаева)

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