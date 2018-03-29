Лучшие образцы любовной лирики азербайджанской литературы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в рамках проекта "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки") прошло мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Ашуг Шамшира, сообщает Trend Life. Проект реализуется Международным центром мугама при содействии Объединения ашугов Азербайджана.

На открытии литературно-музыкального вечера "Aşıq Şəmşirin şeir dünyası" ("Поэзия Ашуг Шамшира") секретарь Союза ашугов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Санубер Багирова рассказала о жизни и творчестве Ашуг Шамшира.

Видный представитель азербайджанской ашугской поэзии XX века Ашуг Шамшир (Шемшир Гурбан оглы Годжаев) родился 15 марта 1893 года в селе Дамирчидам Кельбаджарского района. Его отец – Ашуг Гурбан - был знатоком азербайджанской лирики и дружил с известным мастером слова Ашуг Алескером. Именно он одобрил первые поэтические искания молодого ашуга.

Многие стихотворения поэта, построенные в виде диалога между влюбленными, являются лучшими образцами любовной лирики азербайджанской литературы. Ашуг Шамширом создан ряд произведений на фольклорные сюжеты, в которых он призывает людей к просвещению. В его стихотворениях описан удивительный мир родной природы, в котором люди, животные, растения, предметы окружающего мира представлены в живой гармонии с мирозданием. Он мастерски исполнял ашугские напевы, создал свою школу, воспитал более 40 известных ашугов.

Первый поэтический сборник Ашуг Шамшира вышел в 1959 году. Затем последовало издание и других книг - "Гошмалар", "Избранные произведения", "Песня гор", "Стихотворения", "Наставления" и др. Его творчество высоко ценили выдающиеся азербайджанские литературоведы, поэты, писатели. Ашуг Шамшир скончался 10 февраля 1980 года.

В концертной программе выступили Мирали Мехтиев, Роман Азафлы, Джахангир Гулиев, Ильхам Асланбейли, Алтай Мамедли, Неймат Гасымлы, Гюляра Азафлы, Вугар Гурбанов, Гараджан Борчалы, Шохрет Керимов, которые исполнили композиции Ашуг Шамшира “Qurbanın”, “Könül”, “Bülbül”, “Anam yadıma düşdü”, “Məni”, “Sənsiz”, “Dəysin”, “Birdə gül”, “Dağlar”, “Oğluyam” и т.д.

Проект "Aşıq musiqisi axşamları" стартовал 12 января текущего года и продолжится до 16 мая. Главная его цель - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия среди широкой общественности. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках проекта уже были проведены мероприятия "Koroğluya qayıdaq" ("Возвращение к Кёроглу"), "Aşıq Ələsgərin saz-söz dünyası" ("Мир саза и слова ашуга Алескера"), "Zərif əllər, incə tellər" ("Нежные руки, тонкие струны"). В будущем пройдут мероприятия "Yada salaq Aşıq Ədaləti" ("Вспомним Ашуга Адалята", 12 апреля), "Yeni səslər, qədim havalar" ("Новые голоса, древние мелодии", 16 мая).

12 апреля состоится вечер "Yada salaq Aşıq Ədaləti", посвященный Ашуг Адаляту. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)

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