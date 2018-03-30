Кто вместе с Айсель Мамедовой выйдет на сцену "Евровидения" в Лиссабоне (ВИДЕО)

30 марта 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Названы имена вокалистов, которые выйдут на сцену с представительницей Азербайджана на "Евровидении-2018" Айсель Мамедовой (AISEL), сообщает Trend Life со ссылкой на esctoday.com.

Четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде (Rui Andrade), Саломе Кальдейра (Salome Caldeira), Хьюго Баптиста (Hugo Baptista) и Сандра Дадреаде (Sandra D’Adreade), а также греческая певица Стефания Ризоу (Stefania Rizou) примут участие в сценическим номере. Постановщик - Фокас Евангелинос (Fokas Evangelinos)

Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса.

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

(Автор: Джани Бабаева)

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