Житель Израиля подарил азербайджанскому музею восточный ковер

БАКУ /Trend Life/ - Национальному музею истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) подарен восточный ковер, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

Афганский ковер, являющийся образцом восточного культурного наследия в дар Национальному музею истории Азербайджана преподнес наш соотечественник Рауф Зарбайлов, проживающий в Израиле. Ковер, относящийся к XX веку, передан в Фонд этнографии музея.

Образец материальной культуры обладает историческим значением с точки зрения обогащения восточной коллекции.

(Автор: Джани Бабаева)

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