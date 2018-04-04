Азербайджанское кино в афишах – путешествие в прошлое (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось открытие выставки "Азербайджанское кино в афишах" ("Azərbaycan kinosu afişalarda"), посвященной 120-летию азербайджанского кино, сообщает Trend Life.

Экспозиция проходит при совместной организации министерства культуры и туризма, Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) и Госфильмофонда.

В своем выступлении на открытии выставки исполнительный секретарь СКАР, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что в экспозицию вошли киноплакаты, созданные художниками к азербайджанским художественным фильмам, снятым в период 1920-1990 годов.

По словам Джамиля Гулиева, данная экспозиция неполная, так как за историю азербайджанского кинематографа снято около 300 художественных фильмов, и проведение подобных выставок планируется и в будущем.

Говоря о значении киноплаката, заслуженный деятель искусств подчеркнул, что зритель, еще не посмотрев фильм, сначала видел афишу, и у него складывалось определенное мнение о кинокартине. В связи с этим задачей художника было сделать киноплакат богатым с визуальной точки зрения и захватывающим в плане драматургии.

Кинокритик, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде отметил, что к работе над киноплакатами были привлечены видные азербайджанские художники. Он поделился воспоминаниями о том, как создавались некоторые из представленных на выставке киноафиш.

Писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств Натиг Расулзаде в беседе с журналистами подчеркнул, что азербайджанский кинематограф за свою 120-летнюю историю прошел славный путь.

"В отечественном кинематографе есть фильмы, которые можно поставить в один ряд с самыми выдающимися мировыми кинокартинами. Есть фильмы, снятые 70-80 лет назад, которые до сих пор смотришь с интересом. Среди них могу назвать "Аршин мал алан", "О олмасын, бу олсун" ("Не та, так эта") и многие другие. Считаю, что выставка, несомненно, вызовет интерес у общественности. Это часть истории азербайджанского кино, и очень наглядная", - сказал Расулзаде.

Народный художник Ариф Гусейнов, чьи киноплакаты к фильмам "О олмасын, бу олсун", "Допрос", "Бабек" и другим представлены на выставке, подчеркивает, что очень важно, чтобы с выставкой ознакомились молодые художники.

"Часть моего творчества связана с киноплакатами, и поэтому мне как художнику очень интересна эта экспозиция", - говорит Гусейнов.

Народный художник вспоминает, что работать над киноплакатами его пригласил Айдын Кязымзаде. "Я с удовольствием согласился. Мне было не сложно создавать киноплакаты, так как в то время я уже занимался книжной иллюстрацией", - сказал он.

Отметим, что на выставке представлены афиши к таким фильмам, как "Звук свирели", "Дервиш взрывает Париж", "Гатыр Мамед", "Удар в спину", "На дальних берегах", "Парк", "Украли жениха", "Мерзавец" и многих других.

(Автор: Джани Бабаева)

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