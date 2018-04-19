Азербайджанский дирижер с аншлагом выступил в Польше

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев принял участие в открытии VI Международного фестиваля симфонических оркестров в Польше.

Как сообщил Trend Life дирижер, с 17 по 20 апреля в городе Катовице (Польша) проходит VI Международный фестиваль симфонических оркестров, в котором участвуют знаменитые музыкальные коллективы Германии и Польши. Фестиваль организован при поддержке Музыкальной академии имени Кароля Шимановского.

Открытие фестиваля состоялось в Большом зале Музыкальной академии при участии Академического симфонического оркестра имени К.Шимановского под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева.

На открытии фестиваля прозвучали редко исполняемая "Серенада" (по "Симпозиуму" Платона) для скрипки и струнного оркестра, ударных и арфы выдающегося американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна (солист - скрипач, профессор Роберт Кабара (Польша) и Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского.

Учитывая огромный интерес местной публики, участники этого концерта на следующий день повторили всю программу. 18 апреля состоялся второй концерт, где среди зрителей также были гости фестиваля - руководство и профессора Консерватории Детмольда (Германия) и известные деятели культуры Польши.

Концерт прошел при аншлаге и по его завершении публика неоднократно вызывала дирижера Эйюба Гулиева и польских музыкантов на сцену. В итоге участникам концерта пришлось вновь исполнить финал Четвертой симфонии Чайковского.

После концерта ректор Музыкальной академии имени К.Шимановского, профессор Владислав Шиманский поблагодарил азербайджанского дирижера за успешные концерты и предложил продолжить в дальнейшем сотрудничество между музыкальными вузами Азербайджана и Польши.

Нужно отметить, что в фестивале также принимали участие симфонический оркестр Консерватории Детмольда и симфонический оркестр Музыкальной академии им. Бацевичов в Лудже (Польша).

(Автор: Джани Бабаева)

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