Музыку немецких классиков исполнили на народных азербайджанских инструментах (ФОТО)

19 апреля 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках сотрудничества Международного центра мугама и Университета ADA по пропаганде национального искусства в Доме литератора (Ədibin Evi) прошел вечер "Азербайджанский язык и культура", сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Для гостей из Гисенского университета имени Юстуса Либиха (Германия) была подготовлена концертная программа, которая включала мугамные композиции и музыку немецких классиков, исполненную на народных азербайджанских инструментах.

Дом литератора был открыт в апреле 2017 года на улице Малая Крепостная в Ичеришехер, в здании, где в 1920-1940 годах жил выдающийся писатель, ученый-литературовед Мир Джалал Пашаев (1908-1978), внесший неоценимый вклад в развитие азербайджанской литературы, науки и образования. Отремонтированный дом был отдан в распоряжение любителей литературы к 109-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева и действует как Дом-музей. Цель создания Дома литератора заключается в превращении этого места в очаг литературы, искусства и сохранении неаследия Мир Джалала Пашаева.

(Автор: Вугар Иманов)

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