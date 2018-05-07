Россия-Азербайджан: Это искусство по-настоящему поражает (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный художественный салон ЦДХ-2018 представил российским ценителям искусства и молодежи экспозицию "Снова вместе" художников из России, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.

Главной задачей было показать зрителям творчество как известных мастеров изобразительного и декоративного искусств, так и молодых художников, раз за разом открывать зрителю все богатство национальных культур.

"Мы стараемся по максимуму включать работы азербайджанских художников в наши показы не только потому, что очень любим их. Они в нашей любви не нуждаются – они проверены временем, это искусство по-настоящему поражает", - рассказывает куратор салона, эксперт, искусствовед Международной ассоциации союзов художников Маргарита Карлова. - Например, работы Джавада Мирджавадова считаются жемчужинами многих частных коллекций. В его картинах - ярких, густых, парадоксальных - находит свое воплощение реальность азербайджанского фольклора, пропущенная через восприятие человека XX века, который размышляет о жизни и смерти, о природе добра и зла. Потрясающая палитра еще одного великого азербайджанца, Торгула Нариманбекова, буквально приковывает к себе зрителя: его картины полны радости, восточной яркости, солнечного жизнелюбия и выразительности".

По словам Маргариты Карловой, при формировании экспозиции учитывается не возраст, не национальность – только талант. Поэтому в салоне представлены как работы мэтров, так и молодых художников. Маргарита Карлова с гордостью показывает работы Далера Мирходжова, театрального художника из Таджикистана – он частый гость ЦДХ. В этот раз на выставке представлен цикл иллюстраций к Омару Хайяму. Трудно перевести язык поэзии на язык изобразительного искусства, но таджикскому художнику это удается блестяще.

А вот программа "Чествуем ветеранов" - в ее рамках представлены работы выдающегося мастера пейзажа Валентина Сидорова, которому в этом году исполняется 90 лет, и работы известного художника-мультипликатора Сергея Алимова, отметившего в апреле свой 80-й день рождения. Здесь же – большая экспозиция Владимира Переяславца, человека уникальной судьбы, которому в этом году исполняется 100 лет. Летчик-истребитель, прошедший войну, он является одним из выдающихся военных художников. Одна из особенностей его творческого почерка – портреты-картины, в которых читается вся история России. И, разумеется, представлены в салоне работы Героя Социалистического Труда, народного художника СССР и Азербайджана, члена Президиума Российской академии художеств Таира Салахова – одного из самых значительных мастеров в мире, которому в этом году исполняется 90 лет – ему заслуженно посвящена значительная часть выставочного зала.

За время существования салона организаторы не только проводили выставки, но издавали труды о творчестве художников и скульпторов постсоветского пространства. Маргарита Карлова с гордостью показывает экземпляры этого издания, которое выходит и сейчас и востребовано в десятках крупных библиотек: "Я помню, когда вышел первый том "Искусства наций", то бывший министр иностранных дел Игорь Иванов на одной из встреч взял нашу книгу и сказал: "Посмотрите: художники сумели сделать то чего мы, дипломаты, не сумели"".

По мнению руководителя Центра РАД Наталии Красовской, работа салона ЦДХ - яркий пример того, как эффективна народная дипломатия для сохранения культурного диалога и взаимопонимания между странами. "Благодаря людям, объединённым любовью к искусству и интересом друг к другу, осталась целой нить, связывающая наши народы, сохранилась возможность узнавать друг друга, понимать друг друга через единый культурный код», - говорит эксперт. Депутат Государственной Думы, возглавляющий межпарламентскую группу дружбы Россия-Азербайджан, Дмитрий Савельев подчеркнул, что на выставку салона нужно обязательно приводить молодежь, и не только из художественных школ. "Работы, представленные в ЦДХ, имеют не только художественную ценность – хотя она огромна. Это еще и памятник нашему общему прошлому – и одновременно свидетельство нашего общего настоящего и будущего. Ведь там, где сохраняется способность понимать друг друга без слов, интерес к культуре друг друга, к узнаванию друг друга – там есть добрососедство, дружба и братство, и современные отношения России и Азербайджана лишь подтверждают эту истину. Поэтому я уверен, что мы должны прививать этот интерес и готовность к диалогу нашей молодежи. Салон ЦДХ может быть еще одной площадкой для такой работы", - отметил депутат.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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