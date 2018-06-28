Из России в Азербайджан: молодежь читает стихи

28 июня 2018 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся вечер современной поэзии, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Он был организован совместно с Бакинским молодежным клубом любителей поэзии и приурочен ко Дню молодежи России.

На вечере прозвучали стихи о природе, жизни, любви. Авторами поэтических произведений являются молодые российские поэты XXI века – Ирина Астахова, Дмитрий Качмар, Вера Полозкова, Алина Хайтлина, Павел Козярский.

Стихи прочли Гюльнар Гусейнова, Айдан Гаджиева, Нармина Асланова, Эльдар Джанашвили и Лейла Гурбанова. Музыкальное сопровождение на гитаре - Хикмет Алиев.

Гостями вечера стали представители творческих союзов и организаций соотечественников, студенты вузов, любители русской поэзии.

(Автор: Джани Бабаева)

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