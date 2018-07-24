Баку объединяет во имя добрых дел – Атланты современного мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Феерическим концертом в Государственном театре имени Рашида Бейбутова завершился XIII Международный фестиваль авторской песни и поэзии, сообщает Trend Life

Фестиваль, который еще называют «Бакинскими каникулами», является настоящим праздником авторской песни. Он собирает в одном из прекраснейших городов мира бардов и поэтов из самых разных стран, которые исполняют композиции на русском языке. Бакинский фестиваль был наполнен радостными встречами, дружеским общением, музыкой, поэзией и песнями, которые звучат с особой проникновенностью, затрагивая тонкие струны человеческой души.

Нынешний фестиваль был посвящен 85-летию Александра Моисеевича Городницкого, одного из основоположников жанра авторской песни. Как сказал один из почетных гостей фестиваля, известный бакинец, журналист, радио и телеведущий, первый заместитель генерального директора ТАСС, заслуженный работник культуры и лауреат Государственной премии России, кавалер государственных орденов Азербайджана «Слава» и «Дружба» Михаил Соломонович Гусман, Александр Моисеевич входит в число тех немногих, благодаря которым мы сегодня можем петь прекрасные песни – не бездумные эстрадные, не залитованные цензурой, а честные, искренние, добрые. Песни о Главном.

Фестиваль в Баку - это частичка моей души, воплощенная в песне и поэзии, говорит организатор проекта, президент Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев.

Фестиваль был организован при содействии Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта Азербайджана и А-group. В течение четырех дней в концертных программах приняли участие исполнители из Азербайджана, России, Франции, Грузии, Украины, Израиля, Чехии и США. Вход на концерты традиционно был свободным, поэтому на протяжении этих дней зал просто не вмещал всех желающих. Зрители стояли в проходах, сидели на ступеньках и подоконниках.

В заключительный день своими композициями порадовали юбиляр Александр Городницкий, известный российский ведущий передачи «Рожденные в СССР» на телеканале «Ностальгия» Владимир Глазунов, поэты и исполнители Оксана Буланова, Алина Талыбова, Солмаз Сулейманлы, Наиля Балакишиева, Нигяр Гасанзаде, Лейла Бегим, Ирина и Валерий Чечет, Роберт Авадяев, Ирина Парошина, Татьяна Ситникова, Александр Софронов и другие.

Завершился вечер знаменитой песней Городницкого «Атланты», которая уже давно стала гимном бардовского движения. У некоторых зрителей на глазах стояли слезы…А овации не переставали утихать…

P.S. Атлант - в древнегреческой мифологии могучий титан, держащий на плечах небесный свод. Имя Атланта в греческом языке традиционно возводится к «tlēnai» (означающему «нести») - однокоренному глаголу со словом талант. Атлант также является символом выносливости и терпения. С Атлантом связана тема посильности и непосильности (буквальный перевод греческого слова «атлант», родственного слову «атлет», - «превозмогающий»). И это всецело относится к нынешним исполнителям авторской песни и поэзии.

Год от года авторы – исполнители, многочисленные любители песен со словами и со смыслом, композициями для души и сердца доказывают на деле, что они на переднем крае борьбы с бездуховностью, культурной нищетой, утратой морально-нравственных ценностей. Фактически стараются держать на плечах этот чистый небесный свод и своим талантом надолго проникают в самое сердце слушателей, переполняя души глубоким смыслом и живительной силой. Авторская песня объединяет во имя добрых дел!

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

​​​​​​(Автор: Вугар Иманов. Фото: Оксана Буланова)

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