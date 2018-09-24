Барочный ансамбль D’ACCORDO представит Азербайджан в России

БАКУ /Trend Life/ - Барочный ансамбль D’ACCORDO примет участие в IX Международном фестивале камерного исполнительства "Серебряная лира", который пройдет с 26 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила Trend Life художественный руководитель коллектива, заслуженная артистка Азербайджана Илаха Садыхзаде.

Коллектив представит вокально-инструментальное творчество Монтеверди, Вивальди, Корелли, Люлли, Перселла, Генделя, Преториуса, Боккерини, Фальконьери и других композиторов той блестящей эпохи.

В состав D’ACCORDO входят - заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано) и Ильхам Назаров (контратенор), Илаха Садыхзаде (клавесин, ударные) и Эйюб Алиев (виолончель), а также Элина Алиева (скрипка), Лала Миралаева (скрипка), Зиба Раджабли (альт), Эсмер Керимли (виолончель), Ниджат Салманов (флейта), Ровшан Мамедов (гитара).

Созданный в 2016 году, ансамбль D’ACCORDO стал первым в Азербайджане коллективом, практикующим историческую манеру исполнения барочной и ренессансной музыки. Несмотря на молодость коллектива, репертуар ансамбля достаточно обширен и включает в себя произведения различных композиторов XV – XVII веков. Ансамбль с успехом выступает на различных международных фестивалях.

Девятый Международный фестиваль камерного исполнительства "Серебряная лира" состоит из восьми концертов, в которых свое искусство камерного музицирования продемонстрируют талантливые музыканты из семи стран – Австрии, Азербайджана, Венгрии, Нидерландов, Сербии, США и России. Концерты пройдут в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича и Малом зале им. М.И. Глинки.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.