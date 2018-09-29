Кямран Шахмардан сделал себе театральный подарок на день рождения в Финляндии (ФОТО)

29 сентября 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Городском театре города Каяани (Финляндия) состоялась премьера спектакля азербайджанского режиссера Кямрана Шахмардана «Ревизор», поставленного по одноименному произведению классика русской литературы Николая Гоголя, сообщает Trend Life.

Интересно, что премьера спектакля состоялась в день рождения Кямрана Шахмардан, ему исполнилось 46 лет, что стало двойным праздником для режиссера.

Кямран Шахмардан родился 29 сентября 1972 года в Баку. В шесть лет дебютировал как киноактер в фильме "Шкатулка из крепости" - в первом в Советском Союзе детском детективе. До 15 лет снялся еще в девяти картинах в главных ролях: "Рыцари Черного озера" Энвера Аблуча, "Заводила" Ефима Абрамова, "Сигнал с моря" Джейхуна Мирзоева и т.д. Около двадцати лет живет и работает в Финляндии и Эстонии, руководит театром-фестивалем, ставит спектакли в Азербайджане, Финляндии, России и других странах. Создатель, главный режиссер и художественный руководитель Международного театра-фестиваля "White and black", который проводится ежегодно с 2004 года и является одним из самых престижных культурных событий в Финляндии. Идея фестиваля заключается в объединении культур мира и усилении дружественных связей между различными народами. Член Театральных деятелей Финляндии, Культурного фонда Финляндии, Международного Союза кукольных театров (UNIMA) и Europa Move Award, обладатель международных премий. В этом году стал художественным руководителем второго Международного театрального фестиваля M.A.P, который будет проведен Пространством Современного Искусства YARAT с 6 по 11 ноября в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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