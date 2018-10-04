Праздник гимнастики и танца азербайджанского хореографа в России (ФОТО)

4 октября 2018 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве прошел праздничный вечер "Праздник гимнастики и танца" в рамках международного культурного сотрудничества между Россией и Азербайджаном, организованный Международной Академией гимнастики, акробатики и танца "SanSara" и Региональной национально – культурной автономией азербайджанцев Московской области, сообщил Trend Life хореограф-постановщик концертной программы, лауреат международных конкурсов, главный тренер школы "Zabradance" Фарид Казаков.

Школы гимнастики и танца "Zabradance" очаровала зрителей своими интересными номерами и композициями. Азербайджанский танцор и хореограф Фарид Казаков отметил, что за год деятельности воспитанники школы добились больших успехов - стали двукратными обладателями гран-при, победителями международных и Всероссийских фестивалей-конкурсов.

"Мы приняли участие во многих мероприятиях города Москвы и Подмосковья, постоянно получаем предложения о сотрудничестве со многими российскими организациями. После концерта нашему коллективу поступило очень хорошее предложение об организации гастролей с нашей концертной программой по всей России. Я очень горжусь своим коллективом и тем, что достойно представляю Азербайджан в России. В планах на будущее приехать с коллективом в Азербайджан с концертной программой", - сказал Фарид Казаков.

(Автор: Вугар Иманов)

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