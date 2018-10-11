Творящие и дарующие жизнь отметили День независимости Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Творящие и дарующие жизнь" ("Yaradanlar və yaşadanlar") состоялся концерт, посвященный Дню независимости Азербайджана, сообщает Trend Life.

Проект организован Международным центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке министерства культуры Азербайджана.

На концерте в сопровождении инструментального ансамбля "Саадят" ("Səadət") под руководством народного артиста Агаджабраила Абасалиева выступили народный артист Самир Джафаров, заслуженные артисты Анар Шушалы, Алмаз Оруджева, Беимханым Велиева, Рашад Ильясов, Эхтирам Гусейнов, солисты Азербайджанского телевидения и радио Ровшан Азиз, Равана Амирасланлы и участник телевизионного конкурса мугама Ариз Гусейнов.

В их исполнении прозвучали такие композиции, как "Мой Азербайджан" ("Mənim Azərbaycanım"), "Как прекрасен Азербайджан" ("Nə gözəldir Azərbaycan"), "Баку" ("Bakı"), "Я - дочь Азербайджана" ("Azərbaycan qızıyam"), "Родина" ("Ana yurdum"), "Родина прекрасна" ("Vətən gözəldir") и другие.

В заключение вечера зрителям была представлена песня "Азербайджан" ("Azərbaycan") в исполнении Эхтирама Гусейнова, Беимханым Велиевой, Ровшана Азиза и Раваны Амирасланлы.

Ведущим концерта был заслуженный артист Рашад Ильясов. Концерт вызвал большой интерес зрителей, одаривавших музыкантов аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)

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