Кто сильнее, кто умнее: приключения азербайджанских актеров

11 октября 2018 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр подготовил для своих юных зрителей новый спектакль, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль под названием "Kim güclü, kim ağıllı?" ("Кто сильнее, кто умнее?") поставлен на основе русской народной сказки. Постановка будет представлена зрителям 17 октября.

Яркий музыкальный спектакль рассказывает о приключениях зайца и его друга ёжика, живущих в лесу. Чтобы одержать победу над своими противниками, они используют не силу, а смекалку.

Режиссер спектакля - Айла Османова, она же работала над музыкальным оформлением, художник-постановщик – Низами Дадашев, постановщик танцев - Джейхун Дадашев.

В спектакле заняты Шахла Мамедова, Кямран Мурадлы, Вафа Гурбанова, Матлеб Сафарли, Севда Гусейнова, Эльмир Мехтиев и Ровшан Аскеров.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az,

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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