Прозреть от любви и снова ослепнуть: Белое и черное азербайджанских актеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига выступил на IX Международном фестивале театров кукол имени С.В. Образцова с постановкой "Ağ və qara" ("Белое и черное"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль, организован в Москве (Россия) в рамках Года культуры в СНГ. Режиссер-постановщик спектакля "Белое и черное"– Кямран Шахмардан, художник-постановщик Татьяна Мельникова. В одноактной постановке заняты – Рауф Бабаев, Рагим Рагимов, Лина Мамедова, Игбал Алиев, Джавид Ибрагимов и другие.

За успешное участие в фестивале Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига удостоен диплома и памятного знака фестиваля.

Сюжет постановки: Мальчик появился на этот свет слепым, и мама растила его вдали от людей. Вскоре она тяжело заболела и покинула этот мир, малышу пришлось заботиться о себе самому. Перед смертью мать напутствовала его: "Мир жесток и безобразен, чтобы выжить, ты должен обрести свет в своей душе, увидеть это мир в своем воображении". На жизненном пути одинокий малыш встречает ветер, который становится ему другом и наставником, аиста, бабочку, с которыми он делится своими страданиями и переживаниями. У юного героя возникает желание познать общество людей, где он сталкивается с жестокостью и равнодушием. Злодеи бросают его на дно морское, где плавает огромная и красивая рыба, она, спасает его, вознося к солнцу, благодаря которому он понимает и чувствует любовь. Финал печален - прозрев от любви на какое-то время, с восходом солнца юноша снова слепнет. Однако все мы рождаемся слепыми, и только истинные чувства открывают нам глаза на мир вокруг нас, только Любовь озаряет его светом. И если этот свет уже зажегся внутри нас, так ли важно, видим мы глазами или достаточно зрячего сердца...

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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