Мировой рок в Баку. Перезагрузка (ВИДЕО, ФОТО)

16 октября 2018 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Второе выступление в этом году на сцене Дворца Гейдара Алиева оркестра IP ORCHESTRA под управлением известного российского музыканта, дирижера, композитора из Санкт-Петербурга Игоря Пономаренко вновь прошло с большим успехом, сообщает Trend Life.

В захватывающей концертной программе "Rock Hits Show -2" были представлены мировые хиты легендарных групп и всемирно известных исполнителей Queen, Aerosmith, Rammstein, Evanescence, Black Sabbath, Scorpions, Muse, Zemfira, DDT, Alisa, Ariya и т.д. Сюрпризом для зрителей стала композиция "Xəzrin sahilində" легендарной азербайджанской группы Yuxu. В концертной программе также приняли участие молодые исполнители Роман Шульга, Микаил Рафиев, Ильгар Бекиров и Айтадж Оруджалиева.

Легендарные композиции в одном концерте в новом звучании - всеми любимые песни в исполнении оркестра приобрели новое, насыщенное звучание. Яркие духовые инструменты, энергичные струны и неудержимые гитары создали атмосферу настоящего рок концерта, где есть место экспериментам и ярким эмоциям. Особую зрелищность программе придавал видеоряд, посвященный легендарным рок-группам, демонстрируемый на большом экране на сцене. Каждый музыкальный номер приводил публику в невероятный восторг, заряжая положительными эмоциями.

Отметим, что впервые Дворцом Гейдара Алиева зрителям были преподнесены информационные буклеты о предстоящих концертах. Более подробно https://www.facebook.com/pg/bakustage/events/?ref=page_internal

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Ализаде)

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