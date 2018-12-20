Русдрама имени Самеда Вургуна - 98 знаков качества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 20 декабря 2018 года Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна отмечает свое 98-летие, сообщает Trend Life.

Государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна – это театральный организм, коллектив энтузиастов, единомышленников, одаренных личностей, безгранично преданных любимому делу и верных великому искусству театра.

Государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна играет важную роль в культурной жизни страны, репертуарные постановки всегда собирают полные залы зрительской аудитории, а премьеры публика всегда ждет с особым интересом, в театре работают одаренные режиссеры, которые точно чувствует пульс времени и актуальность выбранных тем, актеры, служащие здесь – это яркие, харизматичные, обладающие неординарным талантом личности, театр открывает новых молодых режиссеров и актеров и предоставляет им площадку для реализации своих творческих идей и замыслов.

В репертуаре театра пьесы зарубежной, русской и национальной драматургии. Репертуар очень богат и разнообразен – драмы, комедии, классика, музыкальные представления, спектакли для детей. Кстати, коллектив театра особое внимание уделяет юным зрителям, и играет значимую роль в приобщении детей к искусству. Детские постановки театра учат маленьких зрителей доброте, трудолюбию, преданности и дружбе.

Творческая жизнь Государственного русского драматического театр имени Самеда Вургуна очень динамична - помимо премьер, показов репертуарных спектаклей, юбилейных вечеров актеров и бенефисов, коллектив театра активно гастролирует, а также принимает в родных стенах творческие труппы прославленных зарубежных театров.

Сегодня Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна это знак качества, один из самых популярных театров в стране

Конец года театр завершает двумя премьерными спектаклями, один из них для взрослых, а другой для юных зрителей - 22 декабря в 19.00 состоится премьера спектакля по пьесе Николая Гоголя "Женитьба" (режиссер - Эмин Мирабдуллаев), а с 31 декабря 2018 года по 2 января 2019 года в 12.00 пройдет премьера музыкального детского спектакля "Дюймовочка" (режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский).

А сегодня, в четверг, 20 декабря, коллектив отметит день рождения театра посещением выставки в Бакинском Экспо-центре, посвященной 90-летнему юбилею всемирно известного художника, кавалера высоких государственных орденов и международных премий, дважды лауреата Государственной премии Азербайджана, лауреата Государственной премии СССР и России, народного художника Азербайджана, России, СССР Таира Салахова. Ведь работы мастера кисти всегда восхищают и вдохновляют, а творческие люди в том числе актеры и режиссеры всегда нуждаются в вдохновении.

(Автор: Джани Бабаева )

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