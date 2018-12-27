2018 год стал удачным для Азербайджанского музея ковра

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова поделилась с Trend Life успехами за 2018 год.

Нам есть о чем рассказать, потому что за этот год деятельность музея вышла на новый виток, прежде всего, неуклонно идут вверх показатели посещаемости. Если в 2016 году Азербайджанский музей ковра посетило около 60 тысяч человек, а в прошлом году – более 85 тысяч, то в 2018 году число посетителей уже приблизилось к 110 тысячам.

Неустанно пополняется фонд музея, все его коллекции. В 2018 году Фонд Гейдара Алиева подарил нашему музею редкие ковры XVII века – «Хатаи» («Драконовый») и «Нахчыван», ставшие одними из наших ценнейших экспонатов, а итальянский коллекционер Мирко Каттаи преподнес нашему музею в дар прекрасный губинский ковер «Гаджигаиб» XIX века. Кроме того, наша коллекция путем закупки пополнилась еще двумя возвращенными на родину из-за рубежа коврами XIX века – это губинский ковер «Сырт-чичи» и бакинский «Хиля-бута».

Одна из сторон деятельности любого музея – организация и проведение выставок. Нашим музеем был организован целый ряд выставок, как на своей площадке, так и за рубежом – самостоятельно и в сотрудничестве с различными отечественными и зарубежными организациями. Среди них – состоявшиеся в самом музее выставки: новых композиций ковров Бакинской группы, портретных ковров Таира Салахова, старинных келагаи и другие, а также зарубежные выставочные проекты: «Ковер-самолет» в Вене, «Семь красавиц» в Москве, участие музея в Цинхайской выставке ковров в Китае и ряд других.

В этом году Азербайджанский музей ковра укрепил деловые связи с зарубежными музеями – такими, как Дворец-музей Топкапы, Музей турецкого и исламского искусства, Российский государственный музей искусства народов Востока, Российский этнографический музей. Сотрудники нашего музея приняли участие в научных конференциях в Индии, Грузии, США, Китае.

Азербайджанский музей ковра – не только выставочная площадка, но и форум для научных дебатов. В 2018 году здесь прошли два крупных международных мероприятия. Одним из них стала конференция «Декоративное искусство и интерьер» двух международных комитетов Международного Совета Музеев (ICOM). Другим – III Международный симпозиум «Общий язык тюркского мира – орнаменты» под названием «Войлочные перекрестки». В рамках симпозиума прошли научная конференция, мастер-классы, показ мод, выставки классических и современных войлочных изделий, презентация книги о вышивке в коллекции нашего музея. Мероприятие собрало более 80 участников из 22 стран.

И, разумеется, в уходящем году наш музей продолжил свою традицию тренингов от зарубежных специалистов для профессионалов в разных областях музейного дела и бесплатных лекций для всех желающих. А также программу волонтеров и музейной практики для студентов соответствующих специальностей вузов. Не забыты и самые маленькие посетители: для них музей подготовил новый проект – «Арт-суббота» с экскурсиями, играми и мастер-классами для детей, а также детские игровые квесты (командные состязания), программы которых построены на изучении музейных коллекций.

Рада отметить, что наши труды высоко оценивают не только посетители, но и международные музейные организации. В 2018 году Азербайджанский музей ковра был удостоен премии «Лучший опыт» в области базы данных нематериального культурного наследия Международным комитетом документации (CIDOC) Международного совета музеев (ИКОМ). А также стал номинантом премии «Лучший музей Европы - 2018» Европейского музейного форума, где получил сертификат за инновации в работе с общественностью в музейной сфере. И, наконец, наш музей уже второй год подряд удостаивается «сертификата качества» от TripAdvisor как лучший музей года.

(Автор: Вугар Иманов)

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