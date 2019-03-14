Праздник Новруз в Ичери Шехер: национальная кухня, купцы и верблюды

14 марта 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Как отметить праздник Новруз, имеющий тысячелетнюю историю, и где можно по-настоящему насладиться праздничной атмосферой? Конечно же, в древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер.

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" проведет традиционный фестиваль "Весенняя крепость", посвященный празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Фестиваль пройдет с 20 по 26 марта.

Каждый день в течение всего фестиваля с 12:00 до 18:00 будет проходить концертная программа, где зрителям будут представлены разнообразные танцы и песни не только Азербайджана, но и тех стран, где широко празднуют Новруз. Также прозвучат популярные песни звезд азербайджанской эстрады.

Во время фестиваля красочные ленты, воздушные шары вдоль улицы Гюлля в Ичери Шехер будут создавать ощущение волшебной сказки. На улице Гюлля гости смогут посетить "Восточный базар", где можно будет встретить купцов, а также увидеть верблюдов.

На площади за Девичьей Башней будут организованы торговые точки, где будет продемонстрировано богатство национальной кухни. Также на площади перед Девичьей Башней будут выступать детские ансамбли.

Наряду с этим, только 23 марта, начиная с 17:00, зрители смогут насладиться концертом молодой турецкой поп-звезды Алейны Тилки, которая выступит на площади Гоша Гала.

(Автор: Джани Бабаева)

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