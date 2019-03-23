В Баку отметили праздник Новруз песнями и танцами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Исполнительной власти Бинагадинского района и поддержке Главного Управления культуры города Баку в парке имени Зарифы Алиевой в Бинагадинском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Вниманию гостей мероприятия была представлена праздничная программа с участием ансамбля исполнителей на нагаре "Yanardağ", танцевальных групп, исполнителей Айгюн Мамедли, Асифа Алиева и других. Неповторимую праздничную атмосферу мероприятию придали главные персонажи праздника Новруз - Бахар гызы, Кёса и Кечал.

Творческие ансамбли и исполнители посредством музыкальных номеров зарядили всех зрителей праздничной энергией. Публика встречала артистов аплодисментами. Вместе с музыкантами гости торжественного мероприятия наслаждались солнечной погодой и праздничной атмосферой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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