В Азербайджан приехал Тони Меммел - он родился без левого предплечья, но играет на гитаре

10 апреля 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Park Bulvar состоялось выступление известного американского музыканта-инвалида Тони Меммеля, организованное посольством США в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе дипмиссии.

Первый визит певца-автора песен и композитора Тони Меммел в Азербайджан проходит с 7 по 13 апреля в рамках программы Госдепартамента США, "Посол искусства" предусматривающей поездки американских музыкантов по всему миру для межкультурного взаимопонимания и сотрудничества. Тони Меммел является музыкантом с ограниченными физическими возможностями, который на своем примере по всему миру показывает, как раскрывать потенциал таких людей и интегрироваться в общество. Тони родился без левого предплечья, но научился играть на гитаре. Он выиграл премию Wisconsin Area Music Industry (WAMI) 2013 как певец - автор года. Тони выступил в 45 штатах Америки и 10 странах мира, выпустил 6 альбомов. Туры включали в себя посещение школ, детских домов, больниц и выступлений на концертных площадках с целью создания культурных мостов через музыку. Он также имеет степень бакалавра в области музыки и получил образование классического вокалиста.

В рамках визита в Азербайджан Тони Меммел также выступит с бесплатными концертами в Баку, Хачмазе и Сальяне, проведет мастер-классы для музыкантов и студентов с различными формами инвалидности.

11 апреля - Азербайджанская национальная консерватория, Баку - 17:00

12 апреля - Американский центр Сальян / Центральная библиотека Сальян -15: 00

Посольство благодарит за содействие в реализации проекта Министерство образования и Министерство труда и социальной защиты населения.

(Автор: Вугар Иманов)

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