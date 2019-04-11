Душа Казахстана в Баку – вечер Mezzo (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся замечательный концерт группы Mezzo из Казахстана, сообщает Trend Life.

На открытии вечера посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев отметил, что концертная программа группы Mezzo является очередным мостом культуры между странами. В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, представители культуры, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи.

Mezzo – первая вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера - музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки. Обладая музыкальным образованием и тонким творческим вкусом солисты группы Mezzo создают свою неповторимую интерпретацию популярной музыки, одновременно следуя законам выбранного музыкального жанра и вдыхая в каждую песню свой собственный стиль.

Основанная продюсером Абделем Мухтаровым группа Mezzo состоит из 4 талантливых молодых людей (баритон, драматический тенор, лирический тенор и тенор) - Жасулан Сыдыков, Жанибек Сейдахметов, Асан Нурбергенов и Мейрхан Жантурганов. Впервые о группе Mezzo заговорили в 2012 году, когда она стала триумфатором и самым обсуждаемым коллективом телепроекта X-Factor, получив всенародное признание и зрительскую любовь по всему Казахстану. Этот год можно считать годом основания коллектива, который за короткое время стал популярным и обладателем ряда национальных премий. Группа исполняет песни на разных языках мира, включая каверы на песни из репертуаров мировых звезд.

"Название нашей группы Mezzo - в переводе с итальянского означает "середина", что полностью отображает суть нашего стиля - среднее между поп-музыкой и оперной. Синтез классики с современностью – это требование времени и очень интересен любителям музыки", – отметил Абдель Мухтаров.

Открылся вечер композицией Омирбека Байдильдаева "Tugan zher", в которой, по словам вокалистов, живет душа Казахстана. На вечере прозвучали казахские народные и эстрадные песни, хиты из репертуаров Andrea Bocelli, Il Divo, Josh Groban, Alessandro Safina, Elton John, Elvis Presley, Frank Sinatra и других. Кульминацией вечера стало исполнение хита легендарного Муслима Магомаева "Синяя вечность", а завершился под овации зрителей композицией "Азербайджан".

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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