Если учиться усердно, или Затаив дыхание (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся отчетный концерт учащихся одиннадцатилетней музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

На концерте юные музыканты выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением Мустафы Мехмандарова. Среди участников концерта были как лауреаты республиканских и международных конкурсов, так и юные таланты, которые делают первые шаги на большой сцене.

Несмотря на волнение, которое испытывали солисты, они смогли собраться и достойно выступить на вечере. Учащиеся школы оправдали ожидания своих педагогов, которые затаив дыхание, следили за их игрой. Музыканты в полной мере продемонстрировали свой талант и исполнительское мастерство.

По их словам, если учиться усердно, то обязательно можно добиться поставленных целей. Солисты концерта также рассказали, что для них большое счастье и честь выступать на сцене филармонии, где проходят концерты известных азербайджанских и зарубежных музыкантов.

Отметим, что в исполнении учащихся школы прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Эдварда Грига, Дмитрия Кабалевского, Азера Рзаева и Тофига Гулиева.

Выступление каждого участника программы сопровождалось аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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