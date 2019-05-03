Джасар Мамедов свое путешествие по городам мира отразил в красочных картинах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Невозможно измерить ценность того, что путешествия дают человеку. Для каждого человека в путешествиях сокрыта огромная польза. Причин путешествовать великое множество – страсть к новым мирам, любовь к культуре, желание убежать от серых будней или потребность в новых знакомствах. И для каждого человека в путешествиях заложено определенное очарование. Не важно, собираетесь вы смотреть на пирамиды или познакомиться с новой культурой, не важно, хотите вы от чего-то сбежать или что-то узнать, на месяц вы собираетесь или на год, мы все путешествуем, потому что ищем перемен. Ищем чего-то нового, смены повседневных дел или впечатлений, перемены – вот что путешествия дают человеку. Мы хотим увидеть мир, увидеть что-то иное, что-то изменчивое, будоражащее, совершенно иное и несущее в себе приключения – вот что дают путешествия. Ваш день не будет подчинен рабочим часам, только велениям вашего сердца. В океане свободы, без компаса, который указывал бы нам направление, без всего, что нас вынуждает делать что-либо, мы все плывем вперед. Это зовет нас идти навстречу новым местам и впечатлениям. Вот почему люди путешествуют! А когда все запечатлеваешь на холсте, все остается наяву, а не в памяти…

Любое путешествие – это масса положительных эмоций, ярких красок, это отдых души и освобождение из привычных рамок жизни. Именно об этом так красиво представил в своей экспозиции «Вояж» талантливый художник Джасар Мамедов в галерее «1969».

Посредством кисти и красок Джасар передает людям теплоту своей души, раскрывая внутренний мир, выплескивая на холст свои мысли и чувства, впечатления от путешествий в различные регионы Азербайджана, города Турции, Испании, Франции и т.д.

«Мне нравится путешествовать, потому что это помогают знакомиться с другой культурой, обычаями и традициями других народов, а также сменить обстановку. Путешествия помогают отдохнуть, расслабиться, зарядиться энергией, повысить мотивацию, обновить сознание. Считаю, что странствия по свету очень благоприятно влияют на творческого человека, позволяя ему всегда оставаться в тонусе и получать эмоции, необходимые для творчества. Во время путешествий я часто делаю этюды, наброски, зарисовки, на основе которых позднее пишу картины. В поездках сложно работать в большом масштабе, поэтому занимаюсь сбором материала и впечатлений, наполняющих меня вдохновением. Главный принцип, которого я придерживаюсь в творчестве - картины должны дарить людям положительные эмоции, поэтому, никогда не изображаю негатив, ведь его в мире и так много. Не вижу смысла переносить его на холст», - говорит Джасар Мамедов.

Конечно, выступившие на открытии почетные гости, представители культуры и искусства говорили о том, что Джасар Мамедов родился в семье прославленного художника Сакита Мамедова, его супруга – талантливый живописец Аян Азиз Мамедова – дочь известного художника Арифа Азиза, и что вся его жизнь в искусстве. Он с успехом участвуют в выставках за рубежом, выставлялся во многих престижных музеях и галереях мира, и показывают высокий уровень, не уступая мастерам кисти. Главное, что вернисаж превратился в увлекательное путешествие, на которое собралось много гостей, которые с удовольствием рассматривали картины, делились друг с другом своими впечатлениями. Было видно, что гости получают удовольствие от увиденного и самой атмосферы, царившей в галерее, путешествуют по городам мира вместе с Джасаром Мамедовым.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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