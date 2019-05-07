Будущие учителя Азербайджана определили лучших в музыкальном соревновании (ФОТО)

7 мая 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось подведение итогов первого открытого музыкального конкурса “Gələcəyin müəllimi” (Будущий учитель), организованного Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств (ADMİU) и Азербайджанским государственным педагогическим университетом (ADPU). Мероприятие было посвящено 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В конкурсе приняли участие более восьмидесяти учащихся, получающих музыкальное образование на бакалавра и магистра.

Главная цель проекта – развитие творческих способностей будущих преподавателей, создание конкурентоспособной среды для раскрытия потенциала, овладение профессиональными навыками. Конкурс проводился по трем номинациям – соло на инструментах, дуэт или ансамбль (музыкальные инструменты, вокал), дуэт учитель-преподаватель. Председатель жюри – доктор философии по искусствоведению, руководитель и доцент кафедры инструментального исполнительства ADMİU Сабина Мехтиева. Ректора вузов ADMİU и ADPU – профессора Джейран Махмудова и Джафар Джафаров отметили лучших дипломами и ценными призами, участников –сертификатами. Была представлена концертная программа призеров и победителей конкурса.

(Автор: Вугар Иманов)

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