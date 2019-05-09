Определился представитель Азербайджана на фестивале Discovery 2019

9 мая 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан на ХХVIII DISCOVERY 2019 International Pop Music Festival представит Риад Абдул (RİAD), сообщил Trend Life директор проекта в нашей стране Гусейн Джавадзаде (Caspian Media Holding).

Международный фестиваль популярной музыки DISCOVERY, организованный World Art Festival Association, пройдет 17 мая в драматическом театре "Стоян Бъчваров" города Варна (Болгария). В данном фестивале принимают участие молодые исполнители поп-музыки из разных стран мира.

RİAD выступит с композицией на азербайджанском языке “Yenə sözlər” на слова и музыку Асафа Миши. Риад Абдул является участником проекта "Səs Azərbaycan", снимался в главных ролях фильмов "İki Yad Adam" и "Qaynana 2018".

(Автор: Вугар Иманов)

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