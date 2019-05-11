Музыка, созданная рельефным эффектом на холсте, или Ветер, дующий из Турции

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана 14 мая состоится открытие выставки под названием "Türkiyədən əsən meh" (Ветер, дующий из Турции), сообщили Trend Life в субботу в пресс-службе музея.

Экспозиция пройдет при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана, Бакинского института Юнуса Эмре (Bakı Yunus Emre İnstitutu) и Национального музея искусств Азербайджана.

Цель мероприятия - популяризации турецкого культурного наследия в Азербайджане. В экспозицию вошли более 50 работ, выполненных в различных техниках и жанрах турецкими академическими художниками Рауфом Тунджером, Гусейном Эльмасом и Эркином Кескином.

Главная особенность творчества Рауфа Тунджера заключается в его уникальной манере, основанной на турецкой культуре и исламских мотивах. Тунджер объединяет доисламское и постисламское культурное наследие Центральной Азии с современным изобразительным искусством.

Творчество Гусейна Эльмаса представляет собой современную интерпретацию турецкого культурного наследия.

Основная тема работ Эркина Кескина - музыка и звук. Каждая картина - это отдельное музыкальное произведение. Применяя смешанную технику, художник призывает зрителей услышать ослепительный звук и музыку, создавая рельефный эффект на холсте.

Выставка продлится до 24 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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