Чингиз Мустафаев в ТОП-5 претендентов на победу в "Евровидении 2019" (ВИДЕО)

17 мая 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На арене "Экспо Тель-Авив" города Тель-Авив 18 мая пройдет финал 64-го международного конкурса песни "Евровидение". За победу будут бороться 10 участников, которые прошли в первом полуфинале, 10 исполнителей, которые прошли во втором полуфинале и 5 стран-основательниц - Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия, а также Израиль как страна-победитель.

Главным фаворитом "Евровидения 2019", как и раньше, букмекеры считают представителя из Нидерландов Дункана Лоуренса с композицией «Arcade». На втором месте участница из Австралии Кейт Миллер-Хайдке с «Zero Gravity», на третьем – Джон Люндвик из Швеции с песней «Too Late for Love», на четвертом – Лука Хенни из Швейцарии с «She Got Me», а на пятом – наш Чингиз Мустафаев.

Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступит в финале под номером 20. Авторы композиции "Truth" ("Правда") – международная группа: Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста.

Порядок выступления в финале "Евровидения-2019": Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

Кроме того, в финале зрители увидят грандиозное выступление Мадонны, Кончиты Вурст и Верки Сердючки.

(Автор: Вугар Иманов)

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