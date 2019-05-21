Последний приказ генерала для Вагифа Самедоглу

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку 24 мая состоится мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения писателя-драматурга, сценариста, народного поэта Вагифа Самедоглу, сообщили Trend Life пресс-службе театра.

На мероприятии будет рассказано о жизни и деятельности Вагифа Самедоглу, о его вкладе в развитие азербайджанской литературы. Также будет организована выставка книг народного поэта.

На вечере состоится показ постановки "Последний приказ генерала" (Generalın son əmri) по произведению Вагифа Самедоглу. Режиссер-постановщик спектакля – народный артист Азербайджана Рамиз Гасаноглу, художник-постановщик - народный художник Назим Бейкишиев, композитор - заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев.

В спектакле, поставленном по заказу министерства культуры Азербайджана, заняты: народные артисты Джафар Намиг Кямал, Сабир Мамедов, Аждар Гамидов, заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Диляра Алиева, Санубяр Искендерли, Алмаз Аманова, Айшад Мамедов, Ровшан Кяримдухт, Хиджран Насирова и другие.

Отметим, что премьера данного спектакля состоялась 19 сентября 2019 года.

Вагиф Самедоглу родился 5 июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, затем Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), прошел курсы в Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году выходит его первый литературный сборник "Yeddi şeir" ("Семь стихотворений"), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar" ("Телеграммы с пути"). С 1970 года Вагиф Самедогл член Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 год был преподавателем фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории. 1968-1971 годы - возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. 1982-1985 годы - заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы. 1992-1994 годы - главный редактор газеты "Oğuz eli".

Талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три книги - "Günün baxtı", "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе. Всенародную любовь получили такие картины, снятые по его произведениям как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки на пьесы "Uca dağ başında", "Lotereya", "Yayda qartopu oyunu", "Generalın son əmri", "Mamoy kişinin yuxuları".

В 2000 - 2005 годах был депутатом Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), являлся членом комиссии по помилованию и азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ.

Вагиф Самедоглу - признанный мэтр современной литературы, комедийный драматург, талантливый музыковед, знаток джазовой музыки, творчество которого характеризуется разнообразием тематики, широтой и развернутостью поэтического мышления. Важное место в его творчестве занимают вопросы философского осмысления мира, человека и общества. Произведения, написанные для театра и кино, отличаются высокими творческими качествами, и, завоевав любовь зрителей, принесли ему известность и как драматургу.

Вагиф Самедоглу скончался 28 января 2015 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

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