В Баку прошел концерт президентских стипендиатов (ФОТО)

23 мая 2019 21:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел концерт-фестиваль с участием президентских стипендиатов, сообщили Trend Life в четверг в министерстве культуры Азербайджана.

Концерт-фестиваль организован с целью определить профессиональный уровень молодых исполнителей. В нем приняли участие 30 исполнителей, которые представили вниманию публики сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Слушатели насладились звучанием таких инструментов как тар, кяманча, канун, балабан, фортепиано, скрипка, контрабас, кларнет и флейта, и окунулись в незабываемую атмосферу музыки.

Участники концерта, среди которых Ниджат Муслимов (балабан), Джамиль Садизаде (фортепиано), Орхан Гусейнов (виолончель), Бехнам Махта Мамедализаде (канун), Эмиль Багиров (кларнет), Джейла Сеидова (скрипка), Камран Талыблы (флейта), Рашид Бейбутов (фортепиано), Медина Шахгалдиева (кяманча), Нихад Оруджов (вокал), Чинара Азимова (скрипка), Атабала Манафзаде (фортепиано), Атилла Мамедов (вокал), Вюсаля Бабаева (фортепиано) и Атабек Исмаилов (тар) покорили слушателей своим мастерством и профессионализмом.

Каждый концертный номер вечера стал настоящим подарком для поклонников классической музыки и подарил им незабываемые впечатления.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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