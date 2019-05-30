Азербайджанские тележурналисты могут выграть ADAMI TANDEM Восточной Европы

30 мая 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Премия ADAMI Media Prize за культурное разнообразие в Восточной Европе рада объявить вещательным компаниям и тележурналистам из стран Восточного Партнерства Евросоюза о приёме заявок на участие в новой медиа-инициативе - программе ADAMI TANDEM, сообщили Trend Life организаторы.

ADAMI TANDEM является новой медиа-инициативой и уникальной возможностью для журналистов, работающих на вещателей в странах Восточного партнерства, наладить связи с западноевропейскими телерадиокомпаниями и совместно выпускать новости с коллегами из Евросоюза.

Журналисты, работающие на вещателей в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине и освещающие темы культурного разнообразия, могут подавать свои предложения на новостные сюжеты продолжительностью до четырех минут, которые они намереваются произвести для передачи в своей стране. ADAMI объединится с редакционными журналистами четырех западных телеканалов, среди которых ARTE и Deutsche Welle, чтобы выбрать лучшие предложения. Предложения-победители будут подготовлены авторами совместно с редакциями вещателей из Европейского Союза для трансляции на двух каналах.

Приём заявок с 24 мая по 24 июня, завершается в 23:59 по тбилисскому времени. Для получения более подробной информации и регистрации: https://www.adamimediaprize.eu/news-ru

ADAMI TANDEM организуется в тесном сотрудничестве с программой партнерства Европейского вещательного союза (EBU), Женева. ADAMI Media Prize финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии и ProCredit Holding.

(Автор: Вугар Иманов)

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