В Саду имени Хагани прошел веселый праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Саду имени Хагани (бывший Малоканский сад) прошло благотворительное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, организованное Главным Управлением культуры города Баку при поддержке Azər Türk Bank, сообщили Trend Life организаторы.

Концерт и развлекательная программа были проведены для воспитанников Школы-интерната санаторного типа №8 поселка Бузовна пригорода Баку. Своими выступлениями юную аудиторию порадовали заслуженный артист Салим Аббасов, исполнители Асрар Гусейнли и Сельджан Ягубзаде, танцевальный ансамбль "Köhnə Bakı". Развлекательная программа преподнесла детям множество запоминающихся моментов, а встреча со сказочными персонажами и клоунами подарила малышам массу улыбок.

Отметим, что основной задачей мероприятия является повысить внимание общественности к детям, нуждающимся в особой заботе и внимании, организовать для детей полезный и интересный досуг.

(Автор: Джани Бабаева)

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