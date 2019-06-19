Какие тайны хранятся в особняках за высокими заборами в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Какие тайны хранятся в особняках за высокими заборами, что происходит между прислугой и их хозяевами – тайна, покрытая мраком. Приоткрыть завесу этой тайны решила молодой режиссер Рауля Турккан.

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна представлена дипломная работа выпускницы Государственного университета культуры и искусств Раули Турккан, сообщает Trend Life. Спектакль "Служанки" поставлен по одноименной пьесе французского драматурга Жана Жене.

Сестры Клер (Инна Имранова) и Соланж (Милана Соколенко) насмехаются друг над другом, изображая свою надменную хозяйку – Мадам. Они говорят друг другу колкости, язвят и бросаются обидными словами. Все это происходит от отчаяния, ведь им осточертела работа, постоянные унижения, они больше не хотят лебезить перед Мадам.

В спектакле Рауля Турккан выступила не только в качестве режиссера, но и исполнила роль Мадам – надменной, взбалмошной. Она раздает прислуге свои старые наряды, и надеется на благодарность. Но у сестер созрел план – они тайно донесли в полицию на Мсьё и теперь хозяин томится в тюрьме. А Мадам, облачившись в траурное одеяние, страдает по мужу. Казалось, что план удался, и жалкому существованию сестер пришел конец. Однако нежданный телефонный звонок поверг их в ужас и панику. Мсьё сообщил, что судья его отпустил, и он желает встретиться с Мадам. Клер и Соланж решаются на еще более отчаянный шаг – отравить Мадам…

Великолепная актерская игра Миланы Соколенко и Инны Имрановой вызвала восторг зрителей. Они настолько правдоподобно изображали ненависть к хозяйке, словно змеи подползая все ближе и ближе к Мадам, чтобы ужалить в нужный момент, казалось – это не театральная сцена, а реальная картина предстоящей трагедии.

Роли теней в спектакле воплотили заслуженная артистка Нигяр Рамазанова и Айсель Вершурэн.

После показа Рауля Турккан призналась Trend Life, что два года шла к дипломной работе.

"Я задумывалась над этой постановкой еще на втором курсе университета, но мой мастер - народная артистка Джаннет Салимовой сказала: "Подожди!". Только на четвертом курсе я поняла, что готова воплотить задуманное в жизнь. И на сцену тоже вышла благодаря своему мастеру, которая заявила: "Мадам будешь играть только ты!". Она поверила в меня, и я поверила в себя! Скажу, что очень сложно быть и режиссером и актером, но мне это удалось осуществить", - отметила Рауля Турккан.

(Автор: Джани Бабаева)

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