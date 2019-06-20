Танцующий Бакинский бульвар - под ритмы международного праздника Soul of Art and Dance (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Управление Приморского Бакинского бульвара, Союз молодежи и Ассоциация танца Азербайджана провели традиционный фестиваль Baku Soul of Art and Dance, сообщает Trend Life.

На протяжении семи дней танцоры из Азербайджана, России, Грузии, Украины, Ирана и Турции радовали гостей одного из самых любимых мест отдыха бакинцев и зарубежных туристов.

В рамках фестиваля также прошли мастер-классы по танцам с участием профессиональных преподавателей, победителей различных международных соревнований и чемпионатов.

"Наша цель - это здоровый образ жизни среди молодежи, представление обширной информаций о культурном наследии нашей страны в зарубежном, национальном и этническом танцевальном искусстве, приятные и полезные развлекательные мероприятия и развитие туризма. Этим фестивалем мы пытаемся дать молодым людям возможность проявить свои таланты и развлечься", - отметил президент АТА, член правления СМА Азиз Азизов.

Участники концерта, еще раз доказали, что любой, кто хочет танцевать, может научиться танцевать. Главное - поверить в себя и попробовать.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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