Танцующий Бакинский бульвар - под ритмы международного праздника Soul of Art and Dance (ФОТО)

20 июня 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Управление Приморского Бакинского бульвара, Союз молодежи и Ассоциация танца Азербайджана провели традиционный фестиваль Baku Soul of Art and Dance, сообщает Trend Life.

На протяжении семи дней танцоры из Азербайджана, России, Грузии, Украины, Ирана и Турции радовали гостей одного из самых любимых мест отдыха бакинцев и зарубежных туристов.

В рамках фестиваля также прошли мастер-классы по танцам с участием профессиональных преподавателей, победителей различных международных соревнований и чемпионатов.

"Наша цель - это здоровый образ жизни среди молодежи, представление обширной информаций о культурном наследии нашей страны в зарубежном, национальном и этническом танцевальном искусстве, приятные и полезные развлекательные мероприятия и развитие туризма. Этим фестивалем мы пытаемся дать молодым людям возможность проявить свои таланты и развлечься", - отметил президент АТА, член правления СМА Азиз Азизов.

Участники концерта, еще раз доказали, что любой, кто хочет танцевать, может научиться танцевать. Главное - поверить в себя и попробовать.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку определены победители Международного турнира по брейку-дансу и хип-хопу (ФОТО)
Культура 12 июня 12:38
Бакинский бульвар в цветах – наслаждайтесь красотой! (ФОТО)
Интересное 24 мая 17:33
3600 участников боролись за победу в Олимпиаде искусств в Баку (ФОТО)
Культура 7 мая 17:30
Танцующий Большой Кавказ в Шеки (ФОТО)
Культура 17 апреля 16:18
Коллектив "Карабах" победил представителей Армении (ФОТО)
Культура 11 апреля 15:23
В Шеки пройдут соревнования по танцам на Кубок Большого Кавказа (ФОТО)
Культура 3 апреля 15:26
Лента новостей
Минтруда: в Азербайджане резко вырастут зарплаты свыше 2-х миллионов человек
Общество 18:18
Компания PMD Group реализует дорогостоящий проект в Азербайджане
Бизнес 18:09
Али Нагиев назначен главой Службы госбезопасности
Политика 18:01
Мадат Гулиев назначен министром оборонной промышленности
Политика 17:58
Вилаят Эйвазов назначен главой МВД
Политика 17:57
Али Ахмедов: Не будь Нагорно-Карабахской проблемы, Азербайджан развивался бы быстрее, а люди жили бы лучше
Политика 17:56
Рамиль Усубов назначен секретарем Совета безопасности
Политика 17:51
Ровшан Рзаев: Международные структуры должны предпринять более решительные шаги для возвращения беженцев в свои дома
Нагорно-карабахский конфликт 17:45
Евросоюз продолжит работать над сохранением Ирана в рамках СВПД
Другие страны 17:38