Край мой саза и слова - концерт ашугов в Баку

21 июня 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 2 июля в 20.00 пройдет концерт ашугской музыки "Sazlı-sözlü diyarım mənim" ("Край мой саза и слова"), сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

На вечере выступят такие известные ашуги, как Алтай Мамедли, Солмаз Косаева, Агамурад Исрафилов, Наргиля Мехтиева, Гёзаль Кельбаджари, Джахангир Гулиев, Эльмеддин Мамедли, Шахрияр Гараханлы, Авды Мусаев, Шаиг Инджали, поэты Парвана Зангезурлу, Гюллю Эльдар Томарлы, фольклорная группа "Чешме" и группа исполнителей на сазе Ruhani.

В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское творчество, свободное, по сути, отличается весьма широким и разнообразным содержанием. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. Часто, выступление ашуга сопровождается исполнением на балабане, с участием ансамбля духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз.

Билеты, стоимостью 10-30 манатов, можно приобрести во всех кассах города, центрах службы ASAN, торговых центрах Генджлик и 28 Mall, а также онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: (012) 441-21-31

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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