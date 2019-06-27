Вечерний Баку. Из сумасшедшего ритма жизни в душевный покой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Чужда ли поэзия современному обществу? И что она может предложить каждому из нас? Ответы на эти вопросы нужно искать в ценностях общества и отдельного человека. Поэзия душу лечит, в этом не может быть никаких сомнений. В этом сумасшедшем ритме жизни все мы куда-то бежим, всё время куда-то опаздываем. Такое впечатление, что мы боимся, что где-нибудь что-либо произойдёт без нас, и все это суета сует ничто по сравнению с тем, когда читая или слушая стихи классиков, чувствуешь как душа обретает покой…

В галерее Art Tower в Ичери Шехер, в рамках литературного клуба Arts Council Azerbaijan, стартовал проект поэтессы Ираны Гасымовой "Классика поэзии с Ираной Гасымовой", сообщает Trend Life.

Цель проекта, по словам поэтессы, приобщить как можно больше людей к поэзии, где каждый желающий может принять участие, прочитав любимое стихотворение заявленного поэта. Первый вечер был посвящен Александру Сергеевичу Пушкину, стихотворения которого, были продекламированы не только поэтами и артистами, но и всеми желающими.

"Основная задача поэзии показать и воспеть красоту и многогранность мира. И, конечно, главным героем поэзии является человек, от его имени и создается поэзия", – отметила Ирана Гасымова.

Поэзия – это уникальный вид литературы, более других раскрывающий внутренний мир человека, ведь читая стихотворения, мы обращаемся к чувствам и переживаниям лирического героя, мы углубляемся в его внутренний мир, мы видим окружающую действительность его глазами. Поэзию читаешь с особым чувством. Она завораживает, гипнотизирует. Подобно музыке, поэзия воздействует на человека не извне, а изнутри, учит чувствовать, переживать, учит смотреть на мир через душу. Сила воздействия поэзии, несомненно, связана и с её художественной формой, особой организацией речи, образностью мышления, мелодичностью и звучность стихотворений – всё это создаёт потрясающее ощущение своеобразия, динамики и глубины. Поражаешься, как в небольших поэтических текстах передано так много чувств и мыслей, порой даже не просто одного человека, а целых поколений, целых народов, и мира в целом.

(Автор: Вугар Иманов)

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